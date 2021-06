Tennis in Meerbusch : TC Bovert erstmals in der Regionalliga

Die Herren 30 des TC Bovert freuen sich auf das „einmalige Erlebnis“, in der Regionalliga anzutreten. Foto: Christoph Baumeister

Meerbusch Am Wochenende starten die Meerbuscher Tennis-Teams in die neue Sommersaison. Die Herren 30 des TC Bovert wollen in der Regionalliga West für eine Überraschung sorgen und gehen die „Mission Klassenerhalt“ an.

Das hat es in der 56-jährigen Vereinsgeschichte bislang noch nicht gegeben: Erstmals tritt eine Tennis-Mannschaft des TC Bovert in der Regionalliga an. Die Herren 30 hatten im vergangenen Jahr den Aufstieg in die zweithöchste deutsche Spielklasse geschafft, wo sie nun die „Mission Klassenerhalt“ angehen wollen.

„Wir als Verein freuen uns riesig auf dieses einmalige Erlebnis“, sagt TC Bovert-Sportwart Dominic Bellin. Acht Spiele warten auf die Mannschaft um ihren Kapitän Steffen Skopp. Die Meerbuscher müssen mindestens zwei Teams hinter sich lassen, um den Abstieg aus der Regionalliga zu vermeiden.

Info Spannende Matches am Samstag, 12. Juni Spieltermine Diese höherklassigen Teams spielen am Samstag: Herren 30/Regionalliga: TC Weiden – TC Bovert (12 Uhr) Herren/Niederrheinliga: TV Osterath – TC Ohligs (13 Uhr) Damen 55/Niederrheinliga: Eintr. Duisburg – GWR Büderich (14 Uhr) Herren/1. Verbandsliga: TV Osterath II – Jahn Hiesfeld (14 Uhr) Herren/2. Verbandsliga: TD 07 Lank – GW Lennep (14 Uhr) Damen/2. Verbandsliga: BS Düsseldorf II – TD 07 Lank (14 Uhr)

An Position eins hat sich der TCB mit dem Niederländer Peter Lucassen verstärkt, ansonsten läuft die Mannschaft in der Besetzung des Vorjahres auf. „Es wird eine große Herausforderung für uns, in dieser Spielklasse zu bestehen, doch die Jungs werden alles dafür tun, die Überraschung zu schaffen“, sagt Bellin.

Nicht nur der TC Bovert fiebert dem Saisonstart am Wochenende entgegen. Auch für die anderen Tennis-Teams aus Meerbusch geht die Sommersaison nun endlich los. Die 1. Herren des TV Osterath haben sich in der Niederrheinliga den Ligaverbleib als Ziel gesetzt. Personelle Veränderungen gab es dort keine. „Wir sind mit unserer Truppe absolut konkurrenzfähig“, sagt Trainer Luis Elias.

Die Damen 55 von Grün-Weiß-Rot Büderich um Mannschaftsführerin Annette Steller streben nach drei aufeinanderfolgenden Titelgewinnen von 2016 bis 2018 in dieser Saison die erneute Niederrheinmeisterschaft an. In Karina Elias-Heck haben sie dafür eine neue Nummer eins verpflichtet. Für Büderichs Damen 60, die ebenfalls in der Niederrheinliga um den Titel kämpfen wollen, ist sie allerdings nicht spielberechtigt.

Nach drei Aufstiegen in Serie treten die Tennis-Herren des TuS Treudeutsch 07 Lank erstmals in der 2. Verbandsliga an. Um dort eine gute Rolle zu spielen, haben sie sich mit dem Franzosen Joan Valy sowie mit Mats von der Forst verstärkt. „Wenn wir die Saison komplett spielen können, sollte der Klassenerhalt drin sein“, sagt Henrik Götzen, der das Kapitänsamt von Simon Webers – der wechselt zu den „30ern“ – übernommen hat.

Ebenso in der 2. Verbandsliga laufen die Treudeutsch-Damen auf, die für die neue Saison in Danielle Harmsen, Gabriela Mujan und Jutta Bornefeld neue Spielerinnen für die vorderen Positionen dazu geholt haben. „Mit diesem Kader sollten wir oben mitmischen können“, ist Kapitänin Rosalie Bergstein überzeugt.

Weitere 13 Erwachsenen-Mannschaften aus dem Stadtgebiet sind ebenfalls auf Verbandsebene aktiv: Die 2. Herren des TV Osterath um Kapitän Yannic Abdollah-Zadeh treten ebenso in der 1. Verbandsliga an wie die Herren 50 des TV Osterath um Kapitän Gert Vigener. Für den TC Bovert gehen sowohl die Herren 40 um Kapitän Jeffrey Dunant als auch die Herren 50 um Kapitän Udo Jochems in dieser Spielklasse an den Start.

Die Damen 40 von GWR Büderich um Kapitänin Vera Jacobs sind ebenso wie die Damen 65 des TSV Meerbusch um Mannschaftsführerin Doris Stracke in der 1. Verbandsliga gemeldet. Für Treudeutsch Lank treten gleich vier Teams in der 2. Verbandsliga an: Die Damen 30 um Kapitänin Jutta Kreuz, die Herren 40 um Kapitän Götz Belde, die Herren 50 um Kapitän Thomas Mey und die Herren 70 um Kapitän Gerd Schmeckers. Ebenso in der 2. Verbandsliga spielen die Damen 30 des TC Bovert um Kapitänin Yvonne Seibt sowie die 2. Damen 60 von GWR Büderich um Kapitänin Renate Ito.