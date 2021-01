Sport in Meerbusch : Sportler aus Deutschland und Costa Rica laufen für „Meerbusch hilft“

Meerbusch Rund 600 Teilnehmer machten beim ersten „Meerbuscher Virtual Run“ mit. Die Spendensumme in Höhe von mehr als 7775 Euro übertraf alle Erwartungen.

Er hatte die Veranstaltung initiiert, die der TC Strümp, der FC Adler Nierst, der Osterather TV, der SSV Strümp und der TSV Meerbusch nun gemeinsam ausrichten. Das Beste an der Sache: Viele Teilnehmer spendeten weit mehr als die geforderten zehn (Erwachsene) bzw. drei Euro (Kinder) Startgebühr. So kamen 7775 Euro zusammen, die nun an den Verein „Meerbusch hilft“ gehen, der damit vorrangig die Tafel unterstützen wird.

Übrigens: Nicht nur im Meerbuscher Stadtgebiet waren viele Teilnehmer unterwegs, auch in Düsseldorf, Köln, Münster, Bremen, Hamburg, Berlin und sogar in Costa Rica beteiligten sich Menschen an dem „Virtual Run“. „Unser Ziel war, die Leute von der Couch zu holen und zum Sport zu animieren, das haben wir definitiv geschafft“, sagt Blumentrath.

Für alle Teilnehmer stehen noch zwei weitere Läufe an. Der nächste ist am Sonntag, 7. Februar, dann werden die Distanzen auf fünf Kilometer (Anfänger), zehn Kilometer (Fortgeschrittene) und 15 Kilometer (Experten) verlängert. Wer bereits am ersten Run teilgenommen ist, automatisch auch bei den anderen beiden dabei. Aber auch Neueinsteiger können sich gegen eine Startgebühr von mindestens drei Euro bzw. zehn Euro noch anmelden. Der selbst gewählte Betrag muss vorab per PayPal an laufserie@tc-struemp.net oder per Überweisung an den TC Strümp (IBAN: DE74 3055 0000 0001 5594 42, Sparkasse Neuss) gezahlt werden.