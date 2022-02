Einspruch abgelehnt : Skandalspiel OSV gegen Hellas wird heute nachgeholt

Krefeld Es kommt wahrlich nicht alle Tage vor, dass das Sportgericht einen Schiedsrichter korrigiert. Das ist jetzt geschehen, weil der Unparteiische nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Und der Einspruch des OSV Meerbusch wurde abgeschmettert.

Am 24. Oktober 2021 brach Schiedsrichter Otto das Spiel der Fußball-Kreisliga A zwischen dem OSV Meerbusch und dem FC Hellas Krefeld ab. Der Unparteiische war bedroht worden beziehunsgweise fühlte sich bedroht. Dies sah das Kreis-Sport-Gericht unter Vorsitz von Reiner Hohn aber etwas anders. Von ihm war damals zu hören und urteilsmäßig auch verbrieft: „Der Schiedsrichter hat nicht alle Möglichkeiten, wie es in der Rechts-, Verfahrens- und Spielordnung steht, ausgeschöpft, um die Partie fortzusetzen. So war kein Schuldiger auszumachen, der für einen Spielabbruch verantwortlich war.“