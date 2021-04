Sport in Meerbusch : Drei Fußball-Klubs froh über Saison-Abbruch

Meerbusch Der TSV Meerbusch, OSV und FC Büderich finden es gut, Klarheit zu haben. Der SSV Strümp hatte für die Fortsetzung plädiert.

Bei den Meerbuscher Klubs herrscht über die Entscheidung weitgehend Einigkeit. „Der Abbruch ist keine Überraschung, und wir halten ihn auch für richtig“, sagt Christoph Peters, Manager des TSV Meerbusch. Alle drei Senioren-Teams der Blau-Gelben standen in der Tabelle jenseits von Gut und Böse, daher trifft sie die Annullierung sportlich kaum. Die U19 hatte hingegen gute Chancen, den Sprung in die A-Junioren Bundesliga zu schaffen. Peters: „Das ist für uns etwas ärgerlich. Die meisten Spieler rücken zur kommenden Spielzeit in den Seniorenbereich hoch, sodass wir nun mit dem nächsten Jahrgang neu angreifen müssen.“

„Die dritte Welle ist voll im Gange, sodass es klar war, dass es auf absehbare Zeit keine Rückkehr auf den Platz geben wird. Da die Saison aber bis 30. Juni zu Ende gehen sollte, gab es keine Alternative mehr dazu“, sagt Niesen. Zwar lag die erste Mannschaft des FCB in der Bezirksliga noch in Lauerstellung, doch Niesen hat eher Mitgefühl mit denen, die ganz oben stehen: „Sie werden jetzt ein wenig um den Lohn ihrer guten Leistungen gebracht.“

Zu diesen Vereinen zählt der SSV Strümp, dessen erste Mannschaft in der Kreisliga A um den Aufstieg mitkämpfte. Die Rot-Weißen hatten für eine Fortsetzung der Saison über den 30. Juni plädiert. „Wenn die Infektionszahlen auf Grund der zunehmenden Impfungen gesunken wären, hätte man die Saison im Sommer mit einer Einfachrunde zu Ende bringen können. Leider war der Verband dahingehend nicht flexibel und ist lieber den Weg des geringsten Widerstands gegangen“, sagt Thomas Feldges, Abteilungsleiter des SSV Strümp. Ebenso moniert er, dass die Befragung der Vereine in der Oberliga gestartet wurde und sich so schnell ein Bild gemacht worden sei. „Als die unteren Ligen dran waren, war eigentlich schon klar, in welche Richtung es gehen wird.“