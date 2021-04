Freizeit in Meerbusch : Trendsport Padel ab sofort in Büderich

Büderich In Büderich im Teremeer ist jetzt nach knapp vier Monaten Bauzeit die neue Padel-Anlage von Jan Güntner und Rens Bouwmans in Betrieb gegangen. Die Mischung aus Tennis und Squash bietet vor allem Anfängern schnelle Erfolge.

Eigentlich sollte es zum Start ein feierliches Event geben, bei dem Weltklassespieler in einem Showkampf gegeneinander antreten, um den hierzulande noch weitgehend unbekannten Sport zu demonstrieren. Doch Corona macht das momentan nicht möglich. „Die offizielle Eröffnung holen wir aber nach, wenn wieder Zuschauer erlaubt sind“, kündigt Güntner an. Trotzdem ist das Duo, das gemeinsam beim TC Bovert Tennis spielt, froh, dass die Anlage mit den beiden nagelneuen Außenplätzen nun nach knapp vier Monaten Bauzeit fertig ist. „Wir hätten uns natürlich einen andere Zeit für unseren Start gewünscht, aber man kann es nicht ändern“, sagt Bouwmans.

Buchen Die beiden Außenplätze am Hülsenbuschweg 8 in Büderich können – außer bei Regen und Schnee – ganzjährig von den Sportlern genutzt werden. Auch Dunkelheit ist kein Hindernis, denn die Anlage verfügt in Kürze auch über Flutlicht. Platzbuchungen sind online unter www.padel-megasport.de möglich.

Padel ist die zurzeit am schnellsten wachsende Sportart weltweit. In vielen Teilen Südamerikas und Südeuropas ist die Mischung aus Squash und Tennis schon seit vielen Jahren äußert populär. In Spanien ist Padel beispielsweise mit mehr als vier Millionen aktiven Spielern und rund 15.000 Plätzen die zweitbeliebteste Sportart nach Fußball. Dieser Trend schwappt nun auch mehr und mehr nach Mittel- und Nordeuropa über. „Wir sind uns sicher, dass der Boom auch nicht vor Deutschland Halt machen wird“, sagt Bouwmans. Die Gründe dafür lägen auf der Hand. Anders als Tennis könne Padel fast jeder innerhalb weniger Stunden lernen. „Die Kräfte, die auf einen Tennisschläger einwirken, sind viel schwieriger zu kontrollieren als die auf das wesentlich kleinere Padelracket“, erklären Bouwmans und Güntner, die in Büderich selbst als Trainer bereitstehen, um Anfänger in den Trendsport einzuführen.