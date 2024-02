Handball Lanker Teams müssen sich mit Remis begnügen

Nachdem der Tabellenzehnte zwischenzeitlich zum 25:25 (51.) ausgeglichen hatte, setzten sich die TDL-Damen vier Minuten vor dem Ende erneut mit zwei Toren (29:27) ab. Statt aber ihre Angriffe in Ruhe auszuspielen, verfielen sie in Hektik und liefen so in zwei Tempogegenstöße, die die Gäste zum 29:29-Endstand nutzten. „Wir haben den Sieg in der Schlussphase vollkommen unnötig aus der Hand gegeben“, monierte Tomasik. Lanks beste Werferinnen waren Kyra Mannheim (8), Kira Schumacher (4), Madeleine Liedtke (4/3) und Anna Kössl (3).