Fußball Achterbahnfahrt für den FC Büderich

Zwei Jahre lang war es für den FCB fast ausnahmslos aufwärts gegangen. Nach dem souveränen Aufstieg in die Landesliga konnte ihm auch in der sechsthöchsten Spielklasse kein Team das Wasser reichen. Bereits Ende April waren die Büdericher nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen und feierten den erstmaligen Sprung in die Oberliga. Gleichzeitig verabschiedete sich der Club von seinem Erfolgstrainer Denis Hauswald, der sein Amt nach vier Jahren aus beruflichen Gründen zur Verfügung stellte.