Sport in Meerbusch : Ab Montag Spitzentennis in Büderich ohne Zuschauer

Büderich Bei den „Just Pools Kirschbaum International“ messen sich ab Montag die möglichen Topstars von morgen im Teremeer in Büderich. Ein Deutscher gilt als Favorit.

Ab Montag, 12. April, werden somit die möglichen Topstars von morgen im Büdericher Teremeer um insgesamt 25.000 Dollar Preisgeld und wertvolle Weltranglistenpunkte kämpfen. „Wir haben ein Hammerfeld am Start“, sagt Raffel, der deshalb umso mehr bedauert, dass aller Voraussicht nach keine Zuschauer zugelassen sein werden. „Wir werden noch einmal mit dem Gesundheitsamt sprechen, gehen aber davon aus, dass das Turnier unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden muss.“ Alle Spiele werden aber zumindest live per Internet-Stream zu sehen sein (Infos dazu auf www.kirschbaum-international.de). Angeführt wird das Starterfeld vom deutschen Jungstar Rudi Molleker, der aktuell Weltranglistenposition 240 belegt. Der 20-Jährige, der sich schon zweimal für ein Grand-Slam-Hauptfeld qualifiziert und dabei prominente Spieler wie den Norweger Casper Ruud und den Argentinier Leonardo Mayer bezwungen hat, möchte in Büderich seiner Favoritenrolle gerecht werden. Einer seiner größten Widersacher dürfte Jan Choinski sein. Der Brite stand 2018 im Finale des ATP-Challenge-Turniers, das ebenfalls im Büderich über die Bühne ging. In Geoffrey Blancaneaux (Frankreich), Jiri Lehecka, Michael Vrbensky, Vaclav Safranek (alle Tschechien), Markus Eriksson (Schweden) Vitali Sachko (Ukraine) und Ergi Kirkin (Türkei) sind weitere Profis dabei, die bereits auf ATP-Ebene für Furore gesorgt haben. „Das zeigt die enorme Qualität des 32er-Feldes“, so Raffel. Jedoch werden sich auch viele deutsche Tennisprofis in Büderich vorstellen. So erhalten Nachwuchscracks wie Marvin Möller (Hamburg), Markus Wiskandt (Mönchengladbach) und Milan Welte (Saarbrücken) eine Wildcard des Deutschen Tennisbundes (DTB). Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann hat bereits angekündigt, dass er sich in Büderich einen persönlichen Eindruck von ihnen machen möchte.