Sport in Meerbusch : Wie Vereine den Abbruch der Tischtennis-Saison bewerten

Meerbusch Die Tischtennis-Saison ist jetzt offiziell abgebrochen worden. Der TSV Meerbusch muss als Zweiter in die Relegation. Die DJK Siegfried Osterath steht als Absteiger fest.

Die Blau-Gelben liegen in der Abschlusstabelle der Bezirksklasse 4 mit 17:3-Zählern auf Rang zwei – punktgleich mit dem Spitzenreiter TB Ratingen. Da dieser aber drei Matches mehr gewonnen hat, steht er nun als Aufsteiger in die Bezirksliga fest. Der TSV muss hingegen als Zweiter am 7./8. Mai und am 21./22. Mai in die Relegation. „Für uns ist der Abbruch unglücklich, weil wir die überlegene Mannschaft der Liga waren. Das direkte Duell gegen Ratingen hatten wir mit 9:6 für uns entschieden. Daher bin ich sicher, dass wir in der Rückrunde noch vorbeigezogen wären“, sagt Kopittke. Er sei davon überzeugt, dass sein Team den Sprung in die nächsthöhere Spielklasse dennoch perfekt machen werde. „Wir sind so stark besetzt, dass wir uns das nicht nehmen lassen werden“, sagt Kopittke.