Sport in Meerbusch : Neuer Trainer für 2. Handball-Damen

Lank-Latum Die Verbandsliga-Mannschaft des TuS Treudeutsch 07 Lank wird künftig von Jörg Frohnert trainiert. Der 54-Jährige hat viel Erfahrung als Coach und setzt auf Tempo-Handball. Ungewiss ist, wann wieder Hallensport erlaubt ist.

Wann der neue Coach bei seinem neuen Klub antreten kann, steht noch in den Sternen. Seit Ende Oktober dürfen Handballer nicht mehr trainieren, die laufende Saison wurde bereits Anfang Februar abgebrochen. „Plan A wäre, am 1. Juli mit dem Training zu beginnen. Dann hätten wir acht Wochen Zeit, um uns vernünftig vorzubereiten. Das ist nach der langen Pause auch notwendig“, so Frohnert. Ob allerdings wirklich schon im Sommer wieder Hallensport erlaubt sein wird, ist ungewiss. „Es liegt nicht in unserer Hand, wann es losgehen kann. Wir können nur abwarten und hoffen“, sagt der 54-Jährige.