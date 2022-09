Auszeichnung für Politiker aus Meerbusch : „Silberne Stimmgabel“ für Kulturpolitiker Oliver Keymis

Seit Jahren setzt sich Oliver Keymis in der Politik ein. Während der Pandemie hat er vor allem dafür gekämpft, dass auch der Bereich der Kultur von den staatlichen Hilfen profitiert. Foto: Landtag NRW/Kai Kitschenberg

Meerbusch Der ehemalige kulturpolitische Sprecher des Landtags wurde für sein kulturelles Engagement geehrt. Zur Preisverleihung sprach Armin Laschet, Ex-NRW-Ministerpräsident.

Seit 2004 verleiht der Landesmusikrat NRW die Auszeichnung „Silberne Stimmgabel“. Sie würdigt besondere Verdienste um das Musikleben in NRW und wurde in diesem Jahr an Oliver Keymis vergeben. Der Meerbuscher war über 20 Jahren als Abgeordneter, kulturpolitischer Sprecher und Vizepräsident im Landtag aktiv und ist aktuell nicht mehr zur Wahl angetreten (die RP berichtete). Jetzt aber wurde mit der Auszeichnung das hohe Maß seines weit über die Erwartungen hinausgehenden Engagements für das Kulturleben und auch für das Musikleben in NRW geehrt.

Zur feierlichen Verleihung der „Silbernen Stimmgabel“ in Gütersloh stellte Ministerpräsident a.D. Armin Laschet in seiner Laudatio fest: „Kultur ist Lebenselixier – das ist ein Satz, mit dem Oliver Keymis immer wieder seine kulturpolitischen Reden und seine oft harten Verhandlungen verziert hat. Und der Satz ist mehr als eine Verzierung – Oliver Keymis glaubt wirklich daran und er weiß auch, sein Gegenüber davon zu überzeugen.“

Info Grüner Kulturpolitiker für NRW Leben Oliver Keymis wurde 1960 in Düsseldorf geboren, er ist verheiratet und lebt in Meerbusch. Seit 1997 ist er Mitglied der Grünen. Ämter Keymis war von 2000 bis 2022 Abgeordneter und von 2006 bis 2022 Vizepräsident des Landtages Nordrhein-Westfalen.

Laschet betonte, dass sich der Ausgezeichnete spartenübergreifend für Kulturförderung und positive Rahmenbedingungen kulturellen Geschehens eingesetzt hat: „Und die Musik hat sozusagen mit profitiert.“ Oliver Keymis suchte das Gespräch mit dem damaligen Ministerpräsidenten, arbeitete mit an dem aus Mitteln des Corona-Rettungsschirms finanzierten Programm „Auf geht’s“ und setze sich aus der Opposition heraus auch für das Musikleben ein. Letztendlich kamen fast 40 Prozent der 15.000 Stipendiaten aus dem Musikleben. Oliver Keymis, der die kurzweilige Preisverleihung „mit wunderbarer Musik von Fauré und Sibelius“ genossen hat, bedankte sich beim Ministerpräsidenten a. D. für die „sehr freundschaftliche Laudatio“ und auch ausdrücklich noch einmal im Namen aller damals mit dem Thema Befassten und Betroffenen für den „enormen Einsatz für fast 380 Millionen Euro zusätzlich für die Kultur in NRW während der Corona-Einschränkungen in den letzten knapp drei Jahren“.