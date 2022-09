Digitalisierung : Meerbusch bekommt einen Zwilling

Meerbusch Der Stadtrat hat beschlossen, in Kooperation mit dem Kreis eine digitale, begehbare Kopie der Stadt in Auftrag zu geben. Privatleute und Verwaltung können den digitalen Zwilling für Recherche und Planung nutzen.

Der digitale Zwilling ist mehr als ein dreidimensionales Abbild der Stadt. Er ist mehr als ein am Computer begehbares Modell, er soll eine tatsächlich vernetzte Kopie sein, inklusive Wetter, Verkehr und anderen Daten, die sich ansonsten digital schwer in einem Stadtmodell fassen lassen. Ein ehrgeiziges Projekt im Rahmen der Digitalisierung, doch eines, dass Meerbusch nun gemeinsam mit anderen Kommunen im Rhein-Kreis Neuss angehen will. Der Stadtrat hat grünes Licht dafür gegeben, dass die Arbeit am digitalen Zwilling für Meerbusch beginnen kann.

Doch was genau ist der digitale Zwilling? Grundsätzlich soll es sich dabei um ein mit der echten Welt vernetztes, öffentlich zugängliches Abbild der Stadt handeln. Bedeutet: Über das Internet hat jeder Bürger, aber auch Behörden und Verwaltung, die Möglichkeit, sind digital in ganz Meerbusch zu bewegen, jede Straße so zu sehen, wie sie ist – ähnlich etwa dem Street View Dienst von Google, der in Meerbusch jedoch nur einzelne Punkte erfasst, vor allem in Büderich, Lank-Latum und Osterath. Weitergehend soll dieses Modell jedoch auch in Echtzeit erhobene Daten mit einbeziehen, etwa die aktuelle Wetterlage oder die vorhandenen und besetzten Park-Kapazitäten.