16-jähriger Flüchtling : Landtag berät über tödliche Polizeischüsse in Dortmund

Landtag berät über tödliche Polizeischüsse in Dortmund

Landtag berät über tödliche Polizeischüsse in Dortmund. (Symbolbild) Foto: dpa/Gregor Bauernfeind

Dortmund/Düsseldorf Die Erschießung eines minderjährigen Flüchtlings durch einen Polizisten in Dortmund hat auch ein parlamentarisches Nachspiel. Der Rechtsausschuss des Landtags kommt wegen des Einsatzes zu einer Sondersitzung zusammen.

Nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen 16 Jahre alten Flüchtling in Dortmund kommt der Rechtsausschuss des Landtags an diesem Mittwoch (15.00 Uhr) zu einer Sondersitzung zusammen. Diese war von der SPD-Fraktion beantragt worden.

Nach tödlichen Schüssen in Dortmund

Nach tödlichen Schüssen in Dortmund : SPD-Fraktion beantragt Sondersitzung des Rechtsausschusses

Von Polizei erschossener 16-Jähriger erst wenige Tage in Dortmund

„Er hat in Deutschland keine Familie“

„Er hat in Deutschland keine Familie“ : Von Polizei erschossener 16-Jähriger erst wenige Tage in Dortmund

Nach tödlichen Polizeischüssen in Dortmund

Nach tödlichen Polizeischüssen in Dortmund : 16-Jähriger im Senegal beigesetzt

Die Polizei war am 8. August zum Innenhof einer Jugendhilfeeinrichtung im Dortmunder Norden gerufen worden, in dem sich der 16-Jährige ein Messer mit einer 15 bis 20 Zentimeter langen Klinge an den Bauch hielt. Der Einsatz lief daher zunächst als Einschreiten bei einem Suizidversuch.