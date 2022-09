Heimatshopping in Meerbusch : Aktionstage des lokalen Handels

Das Heimatshoppen soll den lokalen Handel stärken. Foto: Werbering NV

Meerbusch Am Freitag und Samstag findet das Meerbuscher Heimatshoppen statt. Die Händler laden zu besonderen Aktionen ein und verteilen die beliebten Einkaufstüten mit Logo.

(dsch) Am kommenden Freitag, 9., und Samstag, 10. September, ist es wieder so weit: Die „Heimat shoppen“-Aktionstage werben wie jedes Jahr Anfang September für den lokalen Einzelhandel und die Gastronomie vor Ort. Geschäftsleute und Wirte haben an beiden Tagen die Gelegenheit, ihren Kunden und Gästen mit kleinen Aktionen danke zu sagen und zugleich das Einkaufen vor Ort zu fördern.

So lädt die Buchhandlung Mrs. Books in Lank-Latum schon am Vorabend, am Donnerstag, 8. September, von 19 bis 21.30 Uhr zum Late-Night-Shopping ein, es gibt Rabatte und ein Glas Prosecco. Die Boutique „Fräulein – Mode und Wohnen“ nutzt die Aktionstage mit einer bunten Geburtstagsparty zum zehnjährigen Bestehen des Geschäfts am Alten Markt in Lank-Latum, am Donnerstag, 8. September, von 18 bis 22 Uhr. Am Freitag und Samstag sind dann zahlreiche Händler in allen Ortskernen mit besonderen Aktionen und Angeboten dabei.

Das Heimatshoppen findet nicht nur in Meerbusch statt: Die IHK Mittlerer Niederrhein und der Handelsverband NRW haben das Projekt zur Stärkung des lokalen Einzelhandels in Leben gerufen und stellen wie in jedem Jahr die beliebten „Heimat shoppen“- Einkaufstaschen zur Verfügung, die die Händler auch jetzt noch von 9 bis 12 Uhr im Rathaus abholen können – zum Verteilen an die Kundschaft oder zur Dekoration der Schaufenster. Was vor acht Jahren im IHK-Bezirk Mittlerer Niederrhein begann, ist mittlerweile eine deutschlandweite Aktion in 43 IHK-Bezirke. Damit hat sich „Heimat shoppen” zur größten deutschen Imagekampagne für den Einzelhandel entwickelt. Die Stadt Meerbusch ist von Beginn an dabei und unterstützt die Initiative – auch hier mit Blick auf das Fortbestehen des lokalen Handels gegenüber der Konkurrenz aus dem Internet.