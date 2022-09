Brauchtum in Lanst-Kierst : König Robert I. lädt zum Fest

Robert I und sein Hofstaat bereiten den königlichen Schmuck für die anstehenden Paraden und Feiern vor. Der König von Langst-Kierst ist auch Meerbuscher Stadtschützenkönig. Foto: RP/Mike Kunze

Meerbusch Mit dem Putzen des Königssilbers bereiteten sich die Schützen von Langst-Kierst auf das große Fest vor, welches heute Abend mit der Feier der Grün-Weißen Nacht beginnt. Am Sonntag beginnt um 15 Uhr der große Festumzug.

Robert Mertens strahlt mit der Silberplakette um die Wette. Der Schützenkönig von Langst-Kierst präsentierte sein nagelneues Königssilber beim traditionellen Silberputzen schon vorab dem Vorstand und den versammelten Kompanieführern in der königlichen Residenz am Kullenberg. Da war die Burg noch Baustelle, mittlerweile ist das Konstrukt aus Tannengrün und Papierrosen schon fast fertig. Schließlich setzt das Königshaus von 2019 jetzt zum Endspurt an.

Was der Ingenieur für Hochgeschwindigkeitszüge gerade noch in geselliger Runde auf Hochglanz bringen ließ, wird am Wochenende beim Schützen- und Bürgerfest auf seiner Brust blitzen. Und der 48-Jährige hat dabei sogar ein wenig Auswahl. Neben dem geschmackvollen Schild mit dem Namenszug und der Krone ist auch das Stadtwappen eingraviert. Schließlich ist der Langst-Kierster Schütze aus der 10. Kompanie nur einen Tag nach dem eigenen Vogelschuss auch Stadtschützenkönig geworden, was ihm eine zweite Silberkette eingetragen hat. Kein Wunder also, dass Gattin Stefanie und Töchterchen Franzi großen Wert darauf legten, dass die gesellige Runde nicht nur diese beiden Ketten aufpolierte, sondern auch die Amtsketten der Ministerpaare Jan Janßen mit Claudia Breisa und Markus Schmidt mit Gina Zietzsch auf Hochglanz brachten, weil zum Fest auch viele Gäste aus den übrigen Meerbuscher Vereinen erwartet werden.

Auch das Silber von Prinz Andreas Brocker mit Prinzessin Svenja strahlt seit jenem lockeren Abend wieder in alter Pracht. Natürlich stärkte ein hoch motivierter Ordonnanzoffizier Thomas Franzen die illustre Gästeschar um Präsident Dirk Humborg und seinen Vorgänger Ludwig Hanebrink mit Getränken.

Auf die erste interne Feier folgt bereits heute die Grün-Weiße Nacht im Festzelt an der Ilvericher Straße. Hier wird der offizielle Festauftakt gefeiert, nachdem die Schützen am Feuerwehrgerätehaus die Generalprobe unter den strengen Blicken von General Jakob Brocker bestanden haben. Ganz zivil steht an diesem Abend das gemeinsame Feiern von Schützen, Nachbarn und Freunden im Vordergrund.

Am Samstagabend zieht das Regiment dann erstmals in Uniform auf und beginnt den Dienst am Feuerwehrgerätehaus (18 Uhr). Von hier geht es zum Biwak an der Königsresidenz, bevor im Festzelt um 20 Uhr der Eröffnungsball mit der Band Teamwork gefeiert wird. Der Gottesdienst in St. Martinus am Sonntag um 9. 30 Uhr ist seit jeher fester Bestandteil des Schützenfestes und im Anschluss legt die Bruderschaft am Ehrenmal vor der Kapelle einen Kranz im Gedenken an die verstorbenen Mitglieder nieder. Danach nimmt der Hofstaat hier die Frühparade ab. Mit klingendem Spiel ziehen die elf Kompanien dann zum Festzelt, wo der Familienfrühschoppen vom Bundesspielmannszug Lank-Latum und dem Blasorchester SWK musikalisch gestaltet wird.

Nach einer kleinen Mittagspause beginnt um 15 Uhr der große Festumzug, der von der Parade auf der Ilvericher Straße gegen 16.30 Uhr gekrönt wird. Im Anschluss lockt der Dämmerschoppen die Marschierer wieder ins Zelt.

Auch der Montagmorgen vereint die Festgesellschaft ab 11 Uhr wieder zum Frühschoppen mit ihren Gästen. Hochoffiziell wird es dann noch einmal am Abend. Zum Königsgalaball werden die Vereine mit ihren Vorständen und gekrönten Häuptern aus Meerbusch dem Stadtschützenkönig ihre Aufwartung machen. Zur Unterhaltung spielt die Band Klangstadt und um 22 Uhr wird der Große Zapfenstreich als Schlusspunkt der Feierlichkeiten zelebriert.