Bürgerschützenverein Orsioy : Drei Tage Schützenkirmes in Orsoy

Eine Aufnahme vom Orsoyer Oktoberfest vor zwei Jahren. In diesem Jahr will der BSV das Risiko einer solchen Veranstaltung nicht eingehen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Orsoy Von Freitag bis Sonntag verwandelt sich der Parkplatz am Hafendamm in einen bunten Rummel mit Kinderkarussell und zahlreichen Buden.

Nach zwei Jahren Corona-Pause dürfen sich Orsoyer und Besucher am Wochenende wieder über 100 Prozent Tradition freuen. Der Bürgerschützenverein Orsoy von 1551 lädt gemeinsam mit Organisator Michael Zajuntz zur Kirmes ein. Von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. September, verwandelt sich der Parkplatz am Hafendamm vor allem für die Kleinen in einen bunten Rummel mit Kinderkarussell und verschiedenen Buden.

Und der fällt in diesem Jahr mit einem eigenen Rahmenprogramm größer aus als normal. Üblicherweise ist in Orsoy jedes Jahr Kirmes, alle zwei Jahre – immer in den ungeraden Jahren – findet zudem das große Schützenfest des BSV statt. Aber was war 2020 und 2021 schon „üblich“? In beiden Jahren hatte die Pandemie nahezu alle Veranstaltungen ausgebremst. „Deshalb wollen wir die Kirmes in etwas größerem Stil mit einem Rahmenprogramm feiern“, erläutert BSV-Präsident Andreas Blumenstengel. Ein organisatorischer Kraftakt. Denn auch die Vereine bekommen die wirtschaftlichen Folgen von Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg zu spüren.

„Wir haben mit zahlreichen Absagen seitens der Schausteller zu kämpfen; es ist aktuell nicht leicht, etwas auf die Beine zu stellen“, zeigt sich Andreas Blumenstengel frustriert. Daher wird das beliebte Oktoberfest auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Zu groß seien die Unwägbarkeiten.

Los geht es am Freitag, 9. September, um 18 Uhr. Dann sticht das Schützenpaar Ronald Adam und Angelika Könings das Fass an und eröffnet damit den dreitägigen Kirmesreigen. „Die örtliche CDU hat als Dank für die Dauerpflege des Rheintors durch die Schützen ein 10 Liter Fass Bier gestiftet, Thron und der Vorstand haben jeweils 20 Liter gestiftet“, freut sich Blumenstengel. Danach öffnet auf dem Schützenplatz ein ganz besonderes Open-Air-Kino. Auf einer Großleinwand werden Filme der Schützenfeste vergangener Jahre gezeigt. Am Samstag, 10. September, wird neben dem Kirmesvergnügen ab 13 Uhr ein Kinderprogramm angeboten. Dazu gehört auch ein Kindervogelschießen mit einer Laseranlage, bei dem es attraktive Preise zu gewinnen gibt.

Gegen 19 Uhr wird der Schützenplatz zum großen Treffpunkt für Orsoyer und Gäste. Ab 20 Uhr beginnt hier die große Open-Air-Party mit DJ Hans. Für das leibliche Wohl sorgt Festwirt Hans-Willi Krack. Am Kirmes-Sonntag, 11. September, können Kinder ab 11 Uhr Luftballone in den Himmel schicken. Beim Luftballonwettbewerb der Bürgerschützen auf dem Kirmesplatz gewinnen die weitesten Flüge. Die werden übrigens beim Osterfeuer 2023 prämiert. Gleichzeitig beginnt an diesem Tag das „Spaßschießen“ der Kompanien: Die Mitglieder des Bürgerschützenvereins können sich am Laserschießstand miteinander messen.

An allen drei Kirmestagen wird für das leibliche Wohl gesorgt. Regenschutz ist ausreichen vorhanden.

