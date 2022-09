Düsseldorfs Führungsriege komplett : Die St. Sebastianer haben einen neuen Vorstand

Düsseldorf Seit Mitte August ist Michael Zieren als Nachfolger von Lothar Inden neuer Schützen-Chef. Der ihn begleitende Vorstand ist teilweise neu besetzt. In einer konstituierenden Vorstandssitzung verkündete er sein Vorstandsteam.

Der neue Vorstand der St. Sebastianer-Schützen von 1316 ist komplett. Der neue Schützen-Chef, Michael Zieren, stellte ihn in der konstituierenden Vorstandssitzung vor: Wolfgang Gehlfuß wird zukünftig als 2. Chef und als Zierens Stellvertreter fungieren. Der 60-Jährige ist seit nunmehr 54 Jahren Mitglied der Sebastianer von 1316 und kennt als Mitglied des Tambourkorps St. Maximilian das Regiment von Kindesbeinen an. Ein ebenfalls neues Gesicht im geschäftsführenden Vorstand, bildet der Jurist Jens Hartmann (50) – er wurde zum Schriftführer ernannt.

Im Amt des Schatzmeisters wurde der selbständige Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Thorsten Jansen (44) bestätigt. Er ist bereits seit 2021 in diesem Amt. Ebenfalls bestätigt in seiner Aufgabe wurde der Kirmesarchitekt Thomas König (57) in seiner Position als Vorsitzender der Platzkommission. Somit hat sich König aufgrund seiner langen Zugehörigkeit zum dienstältesten „Vorstandskameraden“ hochgearbeitet, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt. Ihm obliegen in jedem Jahr die Planung und auch die Durchführung der Rheinkirmes. „Ich freue mich, dass mir ein solch kompetentes Team unseres Vereins zur Seite stehen wird“, sagt Schützen-Chef Zieren – er ist langjähriger Schütze, 55 Jahre alt, dreifacher Familienvater und leitet als geschäftsführender Gesellschafter ein Handwerksunternehmen. Michael Zieren gehört dem Verein seit 45 Jahren an und sitzt bereits seit 2013 im Vorstand.