Brauchtum in Grevenbroich : Neurath feiert Schützenfest mit Klompenkönigspaar

Neurath Auch wenn es keinen Schützenkönig gibt: Ohne Regenten wird in Neurath nicht gefeiert. Zudem gibt es einige Neuerungen. Unter anderem testet der Verein, wie Flaschenbier im Festzelt ankommt.

Nach dem letzten Schützenfest vor der Pandemie konnte in Neurath kein neuer Schützenkönig gefunden werden. Trotzdem starten die Brauchtumsfreunde unter der Leitung von Präsident Sebastian Büll zuversichtlich in ihrer Fest nach der langen Pause. Ohne Regenten wird aber nicht gefeiert: André Kauertz und Annabell Walda werden zum neuen Klompenkönigspaar gekrönt.

Es ist das erste Fest, nachdem die Neurather 2019 ihr 500-jähriges Vereinsbestehen feierten. Während der Corona-Zeit bemühten sich die Schützen, das Brauchtum am Leben zu halten. Während im vergangenen Jahr noch mit einer kleinen Kirmes und einer Kranzniederlegung gefeiert wurde, geht es nun wieder richtig los. Allerdings mit Veränderungen: So wurde der Festplatz neugestaltet und das Zelt um 90 Grad gedreht. Im Zelt gibt es Getränke nur aus Flaschen oder bei Mixgetränken aus Bechern. „Es ist ein Test“, betont Geschäftsführer Oliver Beil.

Am Samstag, 10. September, wird das Fest pünktlich um 12 Uhr mit Böllern der Artillerie eingeschossen. Um 16 Uhr treffen sich die Schützen zur Eröffnung des Kirmesplatzes, bei dieser Gelegenheit werden sie den „König der Zugkönige“ ermitteln. Nach der Serenade um 17.30 Uhr erfolgt der erste Umzug. Abends wird Jungschützenkönig Adrian Hemmersbach gekrönt, der bis zum Sonntagmorgen eine doppelte Regentschaft inne hat. Denn 2019 war er noch zum Schülerkönig gekrönt worden. Beim Frühschoppen, der am 11. September nach dem Umzug (9.30 Uhr) beginnt, wird er vom neuen Schülerkönig Lukas Beil abgelöst. Zudem steht ein besonderes Jubiläum an: Der Marinezug feiert sein 100-jähriges Bestehen.

Ab 15.30 Uhr beginnt der große Festzug durch den Ort. Am Abend wird das neue Klompenkönigspaar André Kauertz und Annabell Walda gekrönt, das am Montag im Mittelpunkt des Klompenzuges steht, der um 17.30 Uhr an der Gürather Straße beginnt. Am Dienstag treten die Schützen nicht mehr zum Umzug an. Erst um 18 Uhr treffen sie sich zum Ball der Zugkönige im Zelt.