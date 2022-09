Meerbusch : „Timeless Beauty“ mit neuem Konzept

Büderich Die Friseurin und die Kosmetikerin haben an der Ecke Grün-/Oststraße über zwei Etagen neue Räume bezogen. Ihr Angebot haben sie aufgestockt: neben der Pflege für Haut und Haare, gibt es ein Café sowie Mode.

Albina Khokonova und Liliya Schiller stehen nicht nur für Friseur- und Beautyhandwerk. Sie bieten ihrer Kundschaft auf Wunsch unter anderem auch Haarverlängerungen oder Umformungen an, versorgen das Haar mit einem bestimmten Botox mit Mineralien und Vitaminen, legen ein Permanent-Makeup auf, nutzen den Diodenlaser zur dauerhaften Haarentfernung, pflegen mit Maniküre und Pediküre oder verlängern die Wimpern. „Wir nutzen eigene Produkte und beschäftigen Fachkräfte, die wir sorgfältig ausgesucht haben“, erklären Albina Khokonova (29) und Liliya Schiller (41). Sie selbst sind als Friseurmeisterin und Kosmetikerin plus medizinischer Heilpraktiker-Ausbildung ausgebildet. Albina Khokonova betont: „Auch unser Personal ist erfahren und deswegen bieten wir in allen Bereichen Schulungen für Anfänger und Fortgeschrittene an.“

Die ehemaligen Räume an der Oststraße 35 werden bei Bedarf genutzt, kündigen sie an. Der neue Salon wurde sorgfältig eingerichtet. Mobiliar in warmen Farben mit Gold-Effekten steht auf einem im Betonlook belegten Boden, Kirschbaumholz und moderne Becken, Behandlungsstühle teils mit Massageeffekt sowie viel Tageslicht und Blumenschmuck gebend den Ton an. Denn genauso wichtig wie das Handwerk ist ihnen die Atmosphäre. Schließlich sollen sich die Kundinnen und auch Kunden auch wohlfühlen. So können sie hier auch einen Espresso oder Aperol trinken oder Kleinigkeiten essen. Etwa im Außenbereich – je nach Wunsch im Lounge-Stil oder klassisch an Tischen.