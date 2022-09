Meerbusch : Große Protestaktion der Malteser-Pflegeeinrichtungen

Büderich Das Malteserstift St.Stephanus in Lank machte mit der Aktion „Besuch vor der Tür“ auf den prekären Pflegenotstand aufmerksam. Besucher wurden nur draußen empfangen.

An einer groß angelegten Protestaktion in Duisburg hat das Malteserstift St. Stephanus in Lank am Mittwoch, 7. September, teilgenommen. Malteser-Einrichtungen aus Duisburg, Solingen und Lank machten beim Aktionstag „Besuch vor der Tür“, zu dem der VKAD (Verband katholischer Altenhilfe in Deutschland) eingeladen hatte, auf die Überlastung des Personals in der Altenpflege aufmerksam. Als Zeichen gegen die Überlastungen in der Langzeitpflege ließen die Einrichtungen am Mittwoch Besuche draußen auf dem Gelände des Malteserstift St. Nikolaus stattfinden. Gemeinsam mit den Angehörigen wiesen die Einrichtungen damit auf die prekäre Personalsituation hin.