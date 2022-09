Schützenfest in zwei Dörfern : Neuenhoven und Schlich feiern mit Jürgen Rütten

Jürgen Rütten ist Schützenkönig in den beiden Orten. Foto: Dorfgemeinschaft Neuenhoven-Schlich

Neuenhoven-Schlich Am Samstag startet das Heimatfest in Neuenhoven-Schlich, das erste seit drei Jahren. Was alles an den vier Tagen auf dem Programm steht.

Lange auf das Fest warten musste Jürgen Rütten: Vor drei Jahren hatte er sich entschieden, die Dorfgemeinschaft Neuenhoven-Schlich als König zu repräsentieren, nun steht er ab Samstag, 10. September, im Mittelpunkt des Heimatfestes, das zwei Jahre lang wegen der Pandemie ausfallen muste. Vier Tage lang wird in den beiden Dörfern gefeiert.

Ein „Ja zum Schützenfest“ zieht sich durch Jürgen Rüttens gesamtes Leben. 1974 in Neuenhoven als älterer der Rütten-Zwillinge geboren, wurde ihm das Schützenwesen in die Wiege gelegt. Seine Eltern waren 1981/82 das Königspaar der Dorfgemeinschaft. 1991 gründete Jürgen Rütten, der in der Speditionsbranche tätig ist, mit seinen Freunden 1991 die Schwarzen Husaren, sie sind jetzt der Königszug. Er bekleidet bei den „Schwatten“ das Amt des Spießes. Seit vielen Jahren ist er zweiter Kassierer der Dorfgemeinschaft. Eier fürs Frühstück liefern dem König übrigens die Hühner in seinem Garten.

Als Ministerpaare unterstützen Michael und Tanja Geller sowie Sabine und Sören Janhsens den König bei seinen Aufgaben. Kinderklompenkönig ist Mika, zehn Jahre alt.

Mit dem Fahnenappell und Königssalut startet am Samstag um 12 Uhr das Heimatfest, gleich danach folgt das Kinderfest mit Klompenprämierung. Um 17.15 Uhr heißt es erstmals Antreten – Totenehrung und Zapfenstreich stehen an, dann wird beim Königsball gefeiert. Der Festsonntag beginnt um 9.30 Uhr mit dem Gottesdienst im Zelt sowie dem Frühschoppen. Um 16.15 Uhr setzt sich der Festumzug durch beide Orte in Bewegung, zudem stehen Paraden an. Anschließend geht es zum Tanz ins Zelt.

Am Montag trifft sich die Dorfgemeinschaft um 11 Uhr zum Frühschoppen. Nach dem Klompenzug ab 17.30 Uhr mit Paraden steigt ab 18.30 Uhr der Klompenball, bei dem das neue Kronprinzenpaar proklamiert werden. Am Dienstag, dem letzten Festtag, werden um 18.45 Uhr König und Kronprinzenpaar zum Krönungsball abgeholt. Für die Musik sorgen am Samstag und Sonntag „Voices“, an den anderen Tagen „Just for You“.

(NGZ)