Nachholen nach dem Lockdown : 80 Jugendliche beim „Samstagspauken“ in der VHS

Bei der Extrazeit können die Schüler Stoff nachholen, den sie während des Lockdowns verpasst haben. Foto: Ja/Anne Orthen (ort)

Meerbusch Auch geflüchtete Kinder aus der Ukraine nehmen die Gelegenheit zum Aufholen wahr. Im Oktober startet die vorerst letzte Extrazeit zum Lernen.

(RP) 80 Jugendliche aus Meerbusch haben sich entschlossen, kurz nach Ende der Sommerferienzeit an der vom Land NRW geförderten „Extra-Zeit zum Lernen“ teilzunehmen. Sieben Kurse bietet die VHS Meerbusch dazu an. Das bewährte Stützprogramm soll dazu beitragen, die pandemiebedingten schulischen Lücken zu schließen, die in den Monaten des Lockdowns entstanden und zum Teil nicht nicht aufgearbeitet sind, und im besten Fall auch Motivation zu wecken. Im Angebot sind vier Englischkurse für die Jahrgangsstufen 5, 7, 8 und 9 sowie zwei Mathematikkurse für die Klassen 7 und 8, schließlich noch ein Deutschkurs für die Fünftklässler.

So ganz freiwillig erfolgt der Kursbesuch des Nachwuchses nicht immer. „Mitunter sieht ein Elternteil die größere Notwendigkeit der Teilnahme“, berichtet VHS-Leiterin Béatrice Delassalle-Wischert, die die Extra-Zeit organisiert. Mitunter sei es jedoch auch ein fröhliches Wiedersehen mit den vier VHS-Lehrkräften, denn einige der Jugendlichen waren bereits vor den Sommerferien im Rahmen des Aufholprogramms in der Volkshochschule unterwegs. Klar ist allen, dass es jetzt mit Beginn des Schuljahrs wieder richtig zur Sache geht. „Lücken, die ihr in Mathematik in den unteren Klassen habt, werden euch immer verfolgen, in jeder Jahrgangsstufe. Die kann man nur schwer aufholen und zumeist werden die Defizite immer größer“, erklärt Mathe-Dozent Alexander Bleicher seinen Schülern.

Während in Englisch und Mathematik die mitgebrachten Levels der Schüler von verschiedenen Schulen ganz gut harmonieren, wird VHS-Dozentin Alexandra Kreutz im Deutschkurs für die Fünfer besonders großer Einsatz abverlangt. Denn auch etliche Jugendliche aus der Ukraine nutzen die Chance des Samstagsunterrichts und haben es mitunter ganz schön schwer, auf dem Niveau der anderen Schüler mitzuhalten. „Sie bemühen sich ungeheuer. Somit können etliche Übungen zusammen mit den hier aufgewachsenen Kindern durchgeführt werden, bei anderen muss aber separat geplant werden“ erklärt die Deutsch-Lehrerin. John Boulton ist es ein großes Anliegen, seine Muttersprache weiterzugeben. Im Unterricht des Engländers, der in seiner Freizeit passionierter Schlagzeuger ist, kommen neben Grammatikregeln auch essentielle Dinge, wie Buchstabieren, Aussprachehinweise und grundlegende Hilfestellung beim Erstellen von Texten zur Anwendung.

Insgesamt ist die Meerbuscher VHS sehr zufrieden, dass das kostenlose Angebot trotz äußerst knapper Bewerbungszeit so gut angenommen wurde. „Ohne die tolle Unterstützung der vier weiterführenden Schulen in Meerbusch hätten wir das gar nicht zustande gebracht“, freut sich die VHS-Leiterin. Auch von Eltern sei häufig der Hinweis erfolgt, dass der frühe Zeitpunkt im Schuljahr von Vorteil sei, da die Unterstützung nicht erst einsetzen sollte, „wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist“. Aktuell ist noch genug Zeit, durch den Zusatzunterricht die Leistung zu verbessern.