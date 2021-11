Benefiz in Meerbusch : Rotary Club verkauft ab sofort Weihnachtssterne aus Holz

Ilverich Im Hofladen auf dem Brockhof gibt es auch in diesem Jahr wieder den beliebten Schmuck – diesmal aus heimischer Roteiche. Erstmals verkauft werden selbst gemachte Chutneys.

Der Weg der dekorativen Sterne begann in diesem Jahr in Neukirchen-Vluyn und führte über Nierst und Grevenbroich letztlich nach Ilverich. „Dieses Jahr sind die Sterne aus heimischer Roteiche gefertigt und haben einen Durchmesser von 30 bis zu 40 Zentimeter“, erklärt Wilm. „Sie sind damit deutlich größer als im vergangenen Jahr.“ Die langjährige Rotarierin und Pfarrerin Birgit Schniewind aus Osterath kündigt außerdem an: „Alle Einnahmen werden zu hundert Prozent für den Denkspielplatz in Büderich genutzt.“ Der Denkspielplatz – eine Begegnungsstätte für Kinder aus unterschiedlichen Kulturen – ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Meerbusch, der AWO in Mönchengladbach und des RC Meerbusch. Er bietet wöchentlich kostenlose Kurse für Kinder mit Migrationshintergrund in Meerbusch an. Diese sollen das Interesse der Kinder an Naturwissenschaften und Mathematik wecken und deren musische Begabungen fördern. Und damit werden auch die Deutschkenntnisse der Mädchen und Jungen stetig verbessert. „Darüber hinaus engagieren sich einige unserer Mitglieder und sogar deren Kinder mit Nachhilfe-Unterricht für Kinder beispielsweise aus Polen oder Marokko, was gerade in Corona-Zeiten wichtig ist, um eine bestmögliche Integration zu gewährleisten“, betont Präsident Wilm.