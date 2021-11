Handel in Meerbusch : Büderich: Treffen der Einzelhändler abgesagt

Büderich Die Mitglieder der Werbe- und Interessengemeinschaft Büderich hätten viel zu besprechen gehabt. Aber angesichts der aktuellen Corona-Situation haben die Verantwortlichen ihre Versammlung am 30. November kurzfristig abgesagt.

(ak) Eigentlich sollte am Dienstag, 30. November, nach langer Zeit wieder eine Versammlung der Werbe- und Interessengemeinschaft (W&I) Büderich stattfinden. Aber: Andreas Galonska, Vorsitzender der W&I, hat diese am Montag nach Absprache mit dem städtischen Ordnungsamt kurzfristig abgesagt. „Im Moment ist die Lage so unsicher, dass wir besser nicht mit mehreren Personen in einem Raum sein wollen“, berichtet Galonska.