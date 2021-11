Feuerwehr Meerbusch : Neue Bootsführer für „Franziska“

Im Düsseldorfer Medienhafen (v.l.n.r.) Tobias Vollbracht, Jose Sanchez, Niklas Winzer, Mark Birgels, Fabian Hassels und Svenja Zahn. Foto: RP/Feuerwehr Meerbusch

Meerbusch Fünf Einsatzkräfte der Feuerwehr Meerbusch haben die Prüfung bestanden: Svenja Zahn, Mark Birgels, Fabian Hassels, Jose Sanchez und Niklas Winzer besitzen nun den „Sportbootführerschein Binnen“.

Die Feuerwehr Meerbusch hilft nicht nur bei Bränden und Unfällen auf dem Land. Sie ist auch für die Sicherheit auf dem Rhein zuständig. Hierfür betreibt die Feuerwehr das Mehrzweckboot „Franziska“, das im Löricker Sportboothafen liegt. Bei Einsätzen auf dem Rhein stellt in der Regel der Löschzug Büderich die Besatzung. Nun haben fünf Feuerwehrkameradinnen und -kameraden den entsprechenden Bootsführerschein bestanden: Svenja Zahn, Mark Birgels, Fabian Hassels, Jose Sanchez und Niklas Winzer.

Denn nicht nur auf Straßen aus Asphalt gelten Verkehrsregeln, diese gelten genauso für Wasserstraßen. Hierfür müssen alle sogenannten Bootsführer, also die Personen, die auf einem Boot das Steuer in der Hand haben, den „Sportbootführerschein Binnen“ besitzen. Um stets einsatzbereit zu sein, müssen in der Feuerwehr Meerbusch also immer genügend Einsatzkräfte mit diesem Führerschein ausgestattet sein.

Von Juni bis November 2021 haben fünf Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden die Ausbildung absolviert; am Sonntag war die Abschlussprüfung. In verschiedenen theoretischen Unterrichtseinheiten sowie praktischen Übungen hatte das Ausbilderteam, bestehend aus Norbert Hassels, Bernhard Zahn, Florian Ritter, Daniel Mayer und Tobias Vollbracht, den Prüflingen das notwendige Rüstzeug an die Hand gegeben.