Lankerin ausgezeichnet : Handels-Preis für Fräulein-Inhaberin Simona Libner

Daniel Libner (v.l.), Dunja Hayali (Moderation), Simona Libner. Foto: Frank Rehme gmvteam GmbH

Meerbusch Beim Deutschen Handelskongress in Berlin wurde die Lankerin in der Kategorie „Digitalstarter“ ausgezeichnet. Sie hatte in der Corona-Pandemie online den Draht zu ihren Kundinnen gehalten.

(stz) Als im vorigen Jahr die Pandemie begann und die Läden schlossen, legte Simona Libner richtig los. Die Inhaberin des Lanker Modegeschäfts Fräulein baute einen Online-Shop auf und hielt den Draht zu ihren Kundinnen über die sozialen Medien. Sie produzierte unermüdlich gut gelaunte Videos und Fotostrecken, die in der schwierigen Zeit Lust auf Mode machten, gab Tipps, wie man es sich zu Hause gemütlich macht. Der Einsatz hat sich gelohnt. „Wir haben es geschafft, mit den Umsatzzahlen den Einbruch durch Corona wieder aufzuholen und unseren Mitarbeiterinnen Sicherheit zu geben“, sagt die Modehändlerin, die neben dem Geschäft in Lank weitere in Ratingen und Kempen betreibt.

Das sorgte nicht nur bei den Kunden für Aufsehen, sondern in der Handelsbranche bundesweit. Beim Handelkongress Deutschland, der nun in Berlin stattfand, wurde Simona Libner mit einem Sonderpreis ausgezeichnet für Kleinhändlerinnen und -händler, die sich als „Digitalstarter“ erwiesen haben. Der Handelsverband Deutschland (HDE) und Google zeichneten „Fräulein Mode und Wohnen“ als einen von zwei Award-Gewinner aus. Stephan Tromp, stellvertretender HDE-Hauptgeschäftsführer, erklärte: „Die prämierten Unternehmen sind in diesen Zeiten Mutmacher für den gesamten Einzelhandel. Sie zeigen, dass der erfolgreiche Weg in die Digitalisierung für jede Händlerin und jeden Händler unterschiedlich aussehen kann. Die Sieger sind eine Inspiration für die Branche.“ Lob gab es auch von Philipp Justus, Vice President Central Europe bei Google: „Die Digitalisierung ist gerade für den deutschen Mittelstand eine riesengroße Chance. Die Preisträgerinnen und Preisträger haben mit ihren Konzepten eindrucksvoll gezeigt, dass jede und jeder die Potentiale der Digitalisierung ohne große Hürden für sich nutzen kann. Wir wollten Vorbilder auszeichnen, die zum Nachmachen inspirieren.”