Gewerbe in Meerbusch : Diskussion um neue Gewerbeflächen

Die Ratsfraktion möchte anschließend an das Gewerbegebiet Bundenrott weitere Flächen für Firmen erschließen. Foto: Stadt Meerbusch

Meerbusch So viele Firmen wie noch nie suchen einen Standort in Meerbusch. Doch es gibt keine freien Flächen mehr. Die Stadt hat bereits wichtige Firmen an andere Städte verloren. Ein Gutachter soll klären, wie neue Angebote aussehen können.