Ausstellung : Meerbuschs Künstler zeigen ihre Werke

In der Teloy-Mühle werden bis Mitte Dezember Werke von elf Künstlern aus Meerbusch präsentiert. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Meerbusch Elf örtliche Künstler zeigen ab Sonntag in der Teloy-Mühle neue Arbeiten. 2020 war die traditionelle Jahresausstellung wegen der Pandemie abgesagt worden, nun ist sie unter Einhaltung der 2G-Regel möglich.

Im vergangenen Jahr mussten sich die Meerbuscher Künstler darauf beschränken, ihre aktuellen Arbeiten innerhalb der traditionellen Jahresausstellung digital und damit im World Wide Web zu zeigen. „Das war 2020. In diesem Jahr geben wir mit 2G und einer Präsentation in der Teloy-Mühle unsere Antwort auf Corona“, erklärt die Vereinsvorsitzende des Meerbuscher Künstler e.V., Erika Danes.

Zwar schneide das Virus noch immer tief in den Lebens- und Kunstalltag ein, „aber die Möglichkeit, unsere Werke real einem interessierten Publikum zeigen zu können, tut gut.“ Die Zahl der Künstler, die die Gelegenheit wahrnehmen, ist aus den durch die Pandemie vorgegebenen Umständen relativ klein.

Ursprung Der Verein Meerbuscher Künstler wurde 1976 gegründet, um die schöpferische Arbeit in der Stadt zu fördern und den Austausch zwischen Meerbuschs bildenden Künstlern zu fördern.

Neben den Arbeiten von Erika Danes, die Meerbusch-Fotos zeigt, sind auch Zeichnungen von Winfried Jansen zu sehen. Vize-Vorsitzenden Ilse Petry-Ambrosius hat sich in der Corona-Zeit mit dem Thema „Geschützt in Zweisamkeit“ beschäftigt und dazu passende Arbeiten erstellt.

Dieter Golibrzuch zeigt unter anderem Acryl/Lack-Arbeiten und gibt dazu einen kleinen Einblick als Anregung: „Im Grün erkennt man die Strukturen des Lebens, die die Vielfalt des Alltags einschließen.“ Editha Hackspiel – sie ist unter anderem bekannt durch ihre Stadtansichten in dem Bildband „Leben in Meerbusch“ – zeigt ebenso einen kleinen Querschnitt, wie die freischaffende Künstlerinnen Heike Kleffmann und Karin Vollenbruch, die meist farbintensive Arbeiten in unterschiedlichsten Techniken erstellen, während Axel Olejnik mit seinen bekannten Prominenten-Porträts vertreten ist.