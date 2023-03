Polizeieinsatz in Meerbusch Polizei findet Sprengstoff in Osterath

Am Montag Abend hat die Polizei bei einem 36-jährigen Meerbuscher am Neusser Feldweg Materialien zur Herstellung von Pyrotechnik gefunden. Gegen 19 Uhr erhielten die Beamten Kenntnis, dass der Mann in seiner Wohnung Sprengmittel aufbewahre und daraus Böller zusammenbaue, um diese zu verkaufen.