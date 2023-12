Öffentliche Einrichtungen in Meerbusch Eingeschränkte Öffnungszeiten „zwischen den Jahren“

Das „Meerbad“ an der Friedenstraße in Büderich lädt zwischen dem 27. und 30. Dezember und in den Weihnachtsferien zu den regulären Öffnungszeiten zum Schwimmen ein. Heiligabend und an den zwei Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester und Neujahr herrscht Ruhe im Bad. Der Abenteuerspielplatz am Badener Weg in Büderich öffnet vom 27. bis 29. Dezember jeweils in der Zeit von 13 bis 18 Uhr.