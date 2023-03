Bildung in Meerbusch Eichenpost ist die beste Online-Schülerzeitung

Die Eichendorff-Schule kann sich über einen großen Erfolg freuen: Ihre Internet-Schulzeitung Eichenpost wurde beim deutschlandweiten Schülerzeitungswettbewerb in der Kategorie Grundschulen Sieger. Doch das Redaktionsteam aus Mädchen und Jungen der dritten und vierten Klasse hat für große Freude gar nicht viel Zeit. Sie sind zu sehr damit beschäftigt, die nächsten Beiträge zu planen und umzusetzen. Jeden Mittwoch ab 14 Uhr kommen sie mit Schulsozialarbeiter Jan Zimmermann zusammen und diskutieren, was als nächstes ansteht. Kein Zweifel: Die Arbeit an der Eichenpost hat sie gepackt.