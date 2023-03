Service in Meerbusch Stadtbibliotheken setzen auf Digitalisierung

„Es ist nicht mehr so, dass die Menschen hierher kommen, sich ein Buch nehmen, und wieder gehen“, so Schüren. Viele Kunden halten sich länger in der Bibliothek auf, nutzen sie als Arbeitsplatz. „Wir sind ein dritter Ort, zwischen dem Zuhause und der Schule beziehungsweise Arbeit. Insofern müssen wir uns auf die Bedürfnisse unserer Kunden einstellen“, so Schüren. Deswegen gibt es im Obergeschoss des Büdericher Standorts etwa digitale Arbeitsplätze. Jeder, der mag, kann hier mit seinem eigenen Laptop sitzen und mit Stromanschluss und kostenfreiem W-Lan arbeiten. Eine Etage tiefer gibt es ein ähnliches Angebot für Kinder und Jugendliche, hier werden auch drei fest installierte PCs als Arbeitsplätze angeboten. „Tatsächlich nutzen viele junge Kunden diese Einrichtungen, um hier Hausaufgaben zumachen oder für andere Arbeiten zu recherchieren. Zudem ist sowohl von den mitgebrachten wie auch von den Bibliothekseigenen Computern aus ein W-Lan-Drucker ansteuerbar. „Je mehr das Smartphone dafür sorgt, dass alle Daten jederzeit zur Hand sind, desto weniger Leute haben tatsächlich einen physischen Drucker zu Hause. Deswegen ist der Bedarf, Zugriff auf einen in der Bibliothek zu haben, hoch“, so Schüren. Um die Aufenthaltsqualität weiter zuverbessern, soll auch die Dachterrasse der Büdericher Bibliothek ausgebaut werden, mit Schattenspendern und einem kleinen Wasserspiel, damit gerade im Sommer dort entspanntes Arbeiten oder Lesen möglich ist.