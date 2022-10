Bildung in Meerbusch : Bettina Schüren leitet nun die Stadtbibliothek

Meerbusch Die 52-jährige Bibliothekarin möchte die Zusammenarbeit mit den Schulen ausbauen. Die Einrichtung soll noch stärker als bisher ein Ort des Austauschs und der Begegnung werden.

Eine neue Stelle mitten in der Pandemie zu beginnen, erleichtert nicht unbedingt den Einstieg. Das erlebte auch Bettina Schüren, als sie im August 2021 mitten in der Corona-Zeit mit allen damit verbundenen Einschränkungen zur Stadtbibliothek nach Meerbusch kam. Doch die gebürtige Uerdingerin hat das Beste daraus gemacht. 13 Monate hat sie im Haupthaus am Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich als stellvertretende Leiterin gearbeitet, nach dem Abschied ihrer Vorgängerin Heike Gennermann wurde sie jetzt als neue „Chefin“ ausgewählt. „Hier kann ich meine große Liebe zu Büchern und zugleich meine Affinität zu modernen digitalen Medien wunderbar einbringen“, sagt die 52-Jährige. Bettina Schüren sagt es frei heraus und lacht: „Ich habe den besten Job der Welt.“ Mit Freude und viel fachlicher Erfahrung geht die neue Leiterin der Stadtbibliothek Meerbusch ihre Aufgabe an.