Firmen in Meerbusch Neues Lager für Cannabis-Produkte in Osterath

(stz) Ob und wann die Legalisierung von Cannabis in Deutschland kommt, in ungewiss. Doch für den Fall der Fälle steht die Firma PS Pharma Service in den Startlöchern, um als Großhändler den Markt zu bedienen. Gestern hat die Tochter-Firma der Semdor Pharma Group ihr neues Lager für Betäubungsmittel in Osterath an der Otto-Hahn-Straße im Mollsfeld eröffnet. Mit dem neuen Standort schafft das Unternehmen mehr als 35 neue Arbeitsplätze und verdoppelt seine Lagerkapazitäten auf insgesamt 5000 Lagerplätze für Betäubungsmittel.