Information der Stadtwerke Was Sie über die Preisbremse wissen müssen

Eigentlich, so die Vorgaben der Bundesregierung, hätte diese Information an die Verbraucher bereits zum 1. März erfolgen sollen, bei den Stadtwerken hat sich dies jedoch verschoben. „Wir arbeiten mit komplexen IT-Systemen. Es ist eine große Herausforderung, diese in der Kürze der Zeit auf die Preisbremsen umzustellen“, sagt Aneta Knebel, Leiterin Kundenservice und Vertrieb. Man habe vor allem auf die korrekte Berechnung der jeweiligen Deckelungen achten müssen.