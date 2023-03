Evangelische Gemeinde in Lank Mit dem Bus zum Kirchentag

Für Kroll, der kurz vor der Pandemie im Januar 2020 seine Arbeit in der Kirchengemeinde Lank begann, ist diese Fahrt ein erstes großes Highlight. „Inzwischen sind Begegnungen wieder möglich und ich habe gemerkt, dass Fahrten und Ausflüge besonders gut ankommen“ erklärt er. Der 40-Jährige ist Diplom-Gerontologe und war mit viel Elan in seinen Arbeitsschwerpunkt „Erwachsene und Senioren“ gestartet, konnte aber zunächst wegen Corona wenige Ideen umsetzen. Das hat sich inzwischen geändert. „Besonders die Fahrten und Ausflüge werden sehr gut angenommen“, erzählt er. Das Angebot ‚Gemeinde unterwegs‘ habe inzwischen ein festes jährliches Programm mit einer Gemeindereise, drei Tagesausflügen und Radtouren, so Kroll. So gehe es in diesem Jahr im Frühling zum Spargelessen nach Walbeck, und im Sommer zum Kloster Langwarden. „Für den Herbst denke ich an eine Fahrt zu einem Museum“, berichtet der Gemeindepädagoge.