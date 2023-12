Digitalisierung in Meerbusch Kein Geld für Digitallotsen

Acht Seiten stark ist das Konzept geworden, dass die Aufgaben der Digitallotsen und die geplanten Abläufe beschreibt. Die Politiker haben im Digitalausschuss einstimmig dafür votiert, das Papier in die Praxis umzusetzen. Aber: Es fehlt am Geld. Aufgrund der angespannten Haushaltslage können in Meerbusch keine nicht anderweitig finanzierten oder gesetzlich vorgeschriebenen Stellen geschaffen werden – somit wird es zumindest im kommenden Jahr keine Digitallotsen in der Verwaltung geben. „Dennoch soll das Konzept zukünftig als Leitlinie und Grundbaustein dienen, um die Digitalisierung in der städtischen Verwaltung langfristig voranzutreiben und die Mitarbeitenden auf diesem Weg mitzunehmen und zu unterstützen“, heißt es von der Stadt gegenüber dem Digitalausschuss. Ob die Stadtfinanzen sich in den kommenden Jahren so gestalten, dass die Schaffung dieser Stellen möglich wird, bleibt derweil offen. Der Wille, die Digitallotsen als Begleiter der notwendigen Veränderungen einzuführen, ist aber da.