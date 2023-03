Schulen in Meerbusch 20 Schulsanitäter trainieren einen Tag lang den Notfall

Ausgerüstet mit Sanitätsrucksäcken eilen die Helfer herbei und müssen herausfinden, welche Beschwerden die Verletzten haben und was zu tun ist. Johan und ein Mitschüler kümmern sich um den Verletzten Leon. Zügig packen sie den Rucksack aus, so dass die Materialien griffbereit sind. „Hier die Handschuhe“, sagt Johan. Beide ziehen sie sich über, Hygiene ist wichtig. Zwar sehen sie gleich die blutende Wunde an der Hand, doch genau so wichtig sind die vorgegebenen Fragen an den Verletzten. Neben den Schmerzen an der Hand klagt er über Schwindel. Seine Füße werden hochgelagert. Gegen die Hyperventilation setzen die Helfer ihm eine Atemmaske auf. Beim Aufreißen von Verbandsmaterial fällt es auf den Boden. „Das können wir nicht nehmen“, weiß Johan. Mit frischem Material legt er Leon eine Fixierbinde an.