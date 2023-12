Caritas in Meerbusch Spender für Weihnachtsessen gesucht

Schon für rund 9,25 Euro kann die Caritas diesen Menschen ein schönes Festtags-Menü mit Dessert direkt nach Hause liefern. Am ersten Feiertag, 25. Dezember, stehen zum Beispiel Rinderroulade oder Sauerbraten mit Klößen auf dem Plan. Wer ein Weihnachtsmenü spendieren und die Aktion „Paten gesucht – Täglich eine warme Mahlzeit“ mit unterstützen möchte, spendet gerne an dieses Konto: Sparkasse Krefeld, IBAN: DE59 32 05 0000 0000 1214 00, Stichwort: „Mittagstisch-Pate Meerbusch“. Bestellungen können am heutigen Tag auch telefonisch unter 02159 91350 in Auftrag gegeben werden. „Wir würden uns sehr freuen, wenn wir möglichst viele Seniorinnen und Senioren zu Weihnachten oder zum Jahreswechsel mit einem besonderen Essen überraschen könnten“, sagt Bärbel Mosch.