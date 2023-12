Umfrage der TU Dresden Studie erfasst Mobilität in Meerbusch

In den ersten Tagen des neuen Jahres werden zahlreiche Meerbuscher Haushalte Post von der Technischen Universität (TU) Dresden erhalten. Anlass ist die letzte so genannte „Teilstichprobe“ im Rahmen der bundesweiten Untersuchung „Mobilität in Städten“. Darin werden die Bürger gebeten, sich an der Befragung zur Alltagsmobilität zu beteiligen. Die Befragung ist Teil eines Forschungsprojektes, das zeitgleich in mehr als 500 deutschen Städten und Gemeinden läuft. Seit 1972 werden dabei wichtige Erkenntnisse und Grunddaten für die örtliche und regionale Verkehrsplanung gesammelt. Insgesamt werden in Deutschland mehr als 270.000 Personen zu ihrem Mobiliätsverhalten befragt. Die Stadt Meerbusch beteiligt sich nach 2013 und 2018 zum dritten Mal.