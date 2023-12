Kriminalität in Meerbusch Einbrüche in Strümp, Osterath und Büderich

Die Serie von Wohnungseinbrüchen reißt nicht ab: Im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag haben Einbrecher an der Rottfeldstraße in Strümp, dem Rheinberger Weg, dem August-Macke-Weg und der Gerhard-Bacher-Straße in Osterath sowie an der Straße Auf dem Brühl in Büderich zugeschlagen. Drei der Taten ereigneten sich am Samstag zwischen 14.30 und 22 Uhr. In vier Fällen hebelten die Täter Fenster oder Terrassentüren auf, in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Auf dem Brühl nahmen sie die Wohnungstür ins Visier. Dort hatten Zeugen am Sonntag gegen 17.30 Uhr drei verdächtige Personen im Haus gesehen. Dabei soll es sich um zwei Frauen im Alter zwischen 25 und 30 Jahren und einen etwa 30-jährigen Mann handeln. Die Frauen sollen circa 160 Zentimeter groß, gepflegt und stark geschminkt gewesen sein. Beide hatten dunkle, etwa schulterlange Haare und waren mit einem Kopftuch und einem beigefarbenen beziehungsweise einem grauen Mantel bekleidet. Der Mann soll circa 180 Zentimeter groß sein und eine untersetzte Statur haben. Auch er wirkte gepflegt und gut gekleidet. Er hatte eine dunkle Kurzhaarfrisur und einen leichten Bart. Nach Angaben von Zeugen hat das Trio ein südländisches Erscheinungsbild. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.