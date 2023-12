Polizei in Meerbusch Einbrecher in Strümp und Osterath unterwegs

In Meerbusch kam es am Habichtweg im Ortsteil Strümp am Donnerstag (14.12.) zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang, indem sie ein Fenster aufhebelten. Sämtliche Räume des Hauses wurden augenscheinlich durchsucht, diverse Schränke geöffnet und durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zwischen 10.40 Uhr und 14.30 Uhr hebelten Unbekannte ebenfalls ein Fenster auf und durchsuchten ein weiteres Haus auf der Straße nach Wertsachen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Auch auf der Königsberger Straße im Ortsteil Osterath wurde am Mittwoch (13.12.), zwischen 16.25 Uhr und 18 Uhr, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Auch hier hebelten Unbekannte ein Fenster auf und durchwühlten diverse Räume. Auch in diesem Fall wird derzeit geprüft, ob etwas entwendet wurde.