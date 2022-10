Kultur in Meerbusch : Theater für die Kleinsten im Wasserturm

„Rosa Luise und die verschwundenen Weihnachtspakete“ erzählt als Figurentheater die Geschichte eines Postboten und seiner Schweine-Freundin, die sich auf die suche nach den Geschenken der Stadt machen. Foto: Seifenblasen-Figurentheater

Lank-Latum Kinder ab drei Jahren können in den nächsten Wochen in Lank ihre ersten Theatererfahrungen sammeln. Bis Weihnachten gibt es eine Reihe von Klassikern und neuen Geschichten zu erleben.

Mit „Riesling und Zwerglinde“ begann im September eine neue Reihe im Forum Wasserturm, die bis Weihnachten klassische und unbekannte Stücke des Kindertheaters nach Meerbusch bringt. Aus der Zusammenarbeit des Teams der Kulturstätte und dem Lanker Kindertheaterspieler Christian Schweiger sind insgesamt fünf Aufführungen für kleine Theater-Fans entstanden.

Diese sollen auch Kinder an das Kulturgut Theaterbesuch heranführen. Die Stücke werden jeweils am Sonntag um 15 Uhr gezeigt, Karten gibt es zum Vorverkaufspreis von 6,60 Euro in allen Meerbuscher Buchhandlungen oder in der Kulturverwaltung der Stadt Meerbusch unter der Telefonnummer 02159 916251. An der Tageskasse, die jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet, sind Tickets zum Preis von sieben Euro zu haben. Zwei (geschlossene) Vorstellungen für Kindergärten und Grundschulen gibt es am Dienstag, 22. November, 9 und 11 Uhr. Das Seifenblasen-Figurentheater aus Meerbusch spielt „Frau Holle“.

Folgende Stücke können kleine und große Kulturfreunde bis Weihnachten besuchen:

„Vom Fisch(er) und seiner Frau“ Am Sonntag, 23. Oktober wird die alte Geschichte nach einer Vorlage der Brüder Grimm mit vielen Liedern für Zuschauer ab vier Jahren aufgeführt. Die Geschichte von Ilsebill und ihrem Fischer, die sich einen Wunsch nach dem anderen erfüllen lassen und dann hinterher doch wieder mit fast leeren Händen dastehen, kennen Groß und Klein seit vielen Generationen. Wer aber weiß, dass auch der Fisch eine wunderschöne Frau hat, mit der er zufrieden und glücklich die Weiten des Meeres durchstreift? Und weil man nicht alle Tage auf einen Fischer trifft, der einen schon am Haken hatte und dann doch das Leben wieder schenkt, wollen sich die beiden selbstverständlich beim Fischer bedanken. Je reicher und prunkvoller jedoch das Leben über der Wasseroberfläche wird, umso ärmer und kälter wird das Leben unter Wasser. Was für ein Glück, dass Märchen immer gut ausgehen. In dieser Märchen-Adaption führt Katharina Speckmann Regie, Ralf Kiekhöfer spielt die Puppen.

„Dornröschen“ für Clowns Am 20. November zeigt das Theater „Kreuz und Quer“ aus Duisburg ein Clownstheaterstück, dass frei auf Grimms Märchen Dornröschen basiert. Die Geschichte erzählt von den Clowns Gebrr und Grimm, die lieber mit allerlei Chaos durch ein Märchen stolpern, als den eigentlich geplanten Frühjahrsputz zu erledigen. Am Ende küsst die Prinzessin dennoch ihren Prinzen. Das Stück ist von Rainer Besel geschrieben, der gemeinsam mit Ester Krause-Paulus auch spielt, während Thos Renneberg in dem rund 50 Minuten dauernden Stück Regie führt.

„Rosa Luise und die verschwundenen Weihnachtspäckchen“ Den Abschluss der Kindertheater-Reihe macht an Heiligabend um 10 und 12 Uhr das Seifenblasen-Figurentheater aus Meerbusch. Auch die Geschichte spielt am Heiligabend, einem geschäftigen Tag im Postam von Güllenburg – wo im Chaos alle Weihnachtspakete der Stadt verschwinden. Der Briefträger und sein Schweinchen Rosa Luise machen sich auf die Suche, um allen das Fest zu retten – und was die beiden finden, ist nicht das, was sie erwartet haben. Der turbulente Weihnachtskrimi wird mit Menschen, Tischfiguren und Handpuppen gespielt, es gibt auch musikalische Einlagen. Das Stück ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und dauert 45 Minuten. Regie führt Elke Schmidt, die Musik kommt von Peter Dirkmann. Es spielt Christian Schweiger.