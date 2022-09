Musik in Meerbusch : Der Gospelchor Spirit of Joy ist „Born again!“

Der Gospelchor Spirit of Joy ist „Born again!“

Musik in Meerbusch

Mit der neuen Chorleiterin Laura Totzke will „Spirit of Joy“ frisch durchstarten. Foto: RP/Angelika Kirchholtes

Meerbusch Mit einem Benefizkonzert zu Gunsten der Hospizbewegung stellt sich die Gesangsformation nach der Pandemie neu auf. Eine neue Chorleiterin bringt frischen Wind.

„Wir machen mit unserem Konzert am 6. November einen Neuanfang“, sagt der Vorstand des Meerbuscher Gospelchors „Spirit of Joy“. Während der Pandemie sei der Chorgesang zum Erliegen gekommen und nach der Pandemie habe sich die bisherige langjährige Chorleiterin Angelika Rehaag verabschiedet.

Mit der 38-jährigen Laura Totzke soll nun neuer Schwung in die Gesangsformation kommen, die seit 1998 Konzerte mit den traditionellen amerikanischen Black Gospel präsentiert hat und zu einer festen Größe im Meerbuscher Konzertgeschehen geworden war. Totzke stammt aus Greifswald und studierte an der Essener Folkwang Hochschule Jazz-Gesang. Sie tourte mit der A-Cappella-Band „Shoes and Balloons“ und dem Jazztrio „Lila“ durch Europa und leitete acht Jahre lang den Chor „The HeiSingers“.