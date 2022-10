Besuch in Berlin : Schüler besuchen ihren Bundestagsabgeordneten

Meerbusch Der CDU-Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling hat vor den Herbstferien 127 Schüler aus seinem Wahlkreis in Berlin begrüßt und mit ihnen über die parlamentarische Arbeit gesprochen.

Meerbusch (dsch) Der Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling von der CDU hat 217 Schüler aus seinem Wahlkreis am Niederrhein in Berlin empfangen und mit ihnen über seine politische Arbeit in der Hauptstadt gesprochen. Während am Mittwochabend die Jahrgangsstufe 10 der Maria-Montessori-Gesamtschule Meerbusch zu Gast war, kamen am Donnerstag sowohl Schülerinnen und Schüler des Städtischen-MeerbuschGymnasiums als auch des Albert-Einstein-Gymnasiums in Kaarst.