Neues Bekleidungsgeschäft in Meerbusch : Wunschmotiv für mehr Nachhaltigkeit

Ben Dohmen betreibt seit heute an der Hauptstraße 33 in Lank sein Geschäft „Soulshinefabrics“. Foto: Marie Bockholt

Meerbusch Der erst 19 Jahre alte Ben Dohmen gestaltet in Lank-Latum Kleidungsstücke nach dem Geschmack seiner Kunden. Er hofft, dass individuelle Modestücke nicht so schnell weggeworfen werden.

Von Marie Bockholt

Die Geschäftsidee kam Ben Dohmen bei den Vorbereitungen auf das Abitur. Im Englisch-Leistungskurs sollten Pullover mit einem einheitlichen Motto bedruckt werden. „Weil jeder einen eigenen Pulli aus jeweils anderem Stoff hatte, haben wir niemanden gefunden, der den Auftrag angenommen hat“, so Dohmen. Kurzerhand besorgte sich der heute 19-Jährige das passende Werkzeug und gestaltete die Motto-Kleidungsstücke selbst. Individuelle Designs gehören nun – gut ein Jahr später – zu seinem Job. Dohmen hat an der Hauptstraße in Lank ein Bekleidungsgeschäft eingerichtet, dessen offizielle Eröffnung heute gefeiert wird.

Mit seiner Idee wolle er auch ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit und Individualität in der Mode setzen, so Dohmen. Das Konzept sei dabei durchaus erklärungsbedürftig, das habe er schon bemerkt. Denn wer das Ladenlokal betritt, der findet vor allem schlichte T-Shirts und Pullover vor. Dohmen bedruckt die Kleidungsstücke auf Wunsch seiner Kunden. „Aber es ist noch viel mehr als das“, sagt er. Zunächst spreche er mit den Menschen darüber, was sie interessiert und beschäftigt. „Dafür habe ich Kategorienlisten angefertigt“, sagt der ehemalige Schüler des Städtischen Meerbusch-Gymnasiums. So geht es in den Gesprächen zum Beispiel um die Lieblingsmusik, Traumberufe, Hobbys und Haustiere. Ist erst einmal ein Motiv für den Pullover, das Shirt oder auch das Halstuch für den Hund gefunden, übernimmt Dohmen die Design-Arbeit. Mit einem Gestaltungsprogramm fertigt er das Motiv, druckt es auf besonderen Folien aus und nutzt anschließend unter anderem eine Hitzepresse. Diese werde etwa 160 Grad heiß, erklärt Dohmen. Mit dem Gerät kann er das Bild von den Folien auf den Stoff aufbringen.

info Das sind die Öffnungszeiten Öffnungszeiten Geöffnet ist das Geschäft an der Hauptstraße 33 dienstags von 15 bis 18.30 Uhr, mittwochs und donnerstags jeweils von 10 bis 12.30 Uhr sowie von 15 bis 18.30 Uhr. Internet Der Laden ist online zu finden unter www.soulshinefabrics.de. Es gibt einen Instagram- und einen Tiktok-Kanal.

Seit April arbeite er bereits in den Räumen an der Hauptstraße, erklärt Dohmen, der im Jahr 2021 sein Abitur erfolgreich absolviert hat. Heute ist es nun soweit, die offizielle Eröffnung des Geschäfts wird gefeiert. Jeder kann im Laden an der Hauptstraße vorbeischauen, es soll Sekt und Snacks geben. Seinen Laden hat Ben Dohmen auf den Namen „Soulshinefabrics“ getauft. „Mit der Kleidung kann man seine Seele nach außen tragen“, sagt der junge Gründer.

Sein Laden soll auch eine Alternative zum „Fast-Fashion“-Geschäftsmodell sein, also dem Modell der schnelllebigen Mode, sein, wie Dohmen erklärt. „Klamotten, die einem etwas bedeuten, wirft man auch nicht so schnell weg“, ist der 19-Jährige überzeugt. Er habe Pullover und T-Shirts aus Bio-Baumwolle vorrätig. Außerdem können Kunden ihre eigenen Kleidungsstücke mitbringen, die Dohmen dann aufwertet.