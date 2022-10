Vortrag zur aktuellen Krise : „Strom ist die teuerste Wärmequelle“

Steigende Kosten für Strom und Gas machen auch in Meerbusch den Menschen zunehmend Sorgen. Foto: dpa/Uli Deck

Meerbusch Harald von Canstein hat seinen Hof modernisiert und spart so 90 Prozent Energie. In einem Vortrag gab er Tipps, wie jeder in der aktuellen Krise sparen kann. Zu Wort meldete sich auch Tafil Pufja, Geschäftsführer der Stadtwerke.