Kultur in Meerbusch : Johannes Bär hat den Blick fürs Detail

Osterath Der 83-jährige ehemalige Architekt präsentiert seine Fotos im Treffpunkt der Caritas-Einrichtung „Wohnen mit Service“ in Osterath.

Mit seinen künstlerischen Fotos an den Wänden ergibt sich gleich ein neues Bild des hellen Raumes, in dem sich die Senioren zum Kaffeetrinken und zu Gruppenangeboten treffen. Bär, der vor seinem Ruhestand als Architekt arbeitete, hat naturgemäß ein Faible für Gebäude und gerade Linien. Aber auch Blumen, Blätter und Platinen aus alten elektronischen Geräten haben es ihm als Motiv angetan. „Es kommt auf den genauen Blick, das Detail an“, erklärt er. Sein bevorzugtes Ziel ist Düsseldorf, wo er mit seiner Kamera, einer Sony A7, unterwegs ist. Besonders während der Corona-Zeit hat er die neue Architektur in der Landeshauptstadt vor die Linse genommen. Auf einem großformatigen Foto in Schwarz-Weiß spiegelt sich im Portal des Hyatt-Hotels ein runder Turm. Die Silhouetten zweier Männer sind auf der großen Treppe zu erkennen. In der silbern schimmernden Fassade von Breuninger sieht der Betrachter Schauspiel- und Dreischeibenhaus sowie die neue Bebauung Kö-Bogen 2 mit der schrägen Rasenfläche. „Sehen Sie, auf diesem Bild können Sie einiges entdecken, wenn Sie genau hinschauen“, sagt der Fotokünstler beim Rundgang. In der Tat sieht man auf einem weiteren Foto in der Auslage eines Herrenmodegeschäfts nicht nur Schaufensterfiguren mit Hosen, Hemden und Krawatten, sondern auch die Front des gegenüberliegenden Hauses. Wer genau hinschaut, sieht sogar den Fotografen.

Bär stammt aus Frankfurt, lebt aber schon seit 1968 in Meerbusch, zunächst in Büderich auf der Dorfstraße und dann am Krähenacker in Osterath. Der Vater von zwei Töchtern und sechs Enkeln hat schon immer gerne fotografiert, war jedoch zeitweilig beruflich so eingespannt, dass er dieser Ambition wenig nachgehen konnte. Er war beispielsweise nach der Wende in Leipzig und Dresden engagiert, wo er sich um die Restaurierung historischer Gebäude gekümmert hat. In seiner Heimatstadt Meerbusch will er nun ein neues Foto-Projekt realisieren. Er hat die Bahnunterführung an der Strümper Straße ganz detailliert fotografiert und möchte daraus eine Foto-Serie machen – bevor dieses alte Relikt abgerissen wird.