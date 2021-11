Polizei in Meerbusch : Jugendlicher zündelt im Supermarkt

Osterath Die Polizei sucht Zeugen, die den Täter und zwei junge Mädchen am Dienstagabend im Laden an der Gottlieb-Daimler-Straße gesehen haben.

(RP) In einem Lebensmittelgeschäft an der Gottlieb-Daimler-Straße alarmierten am Dienstag (09.11.) um kurz nach 19 Uhr Mitarbeiter die Polizei: Ein unbekannter Jugendlicher hatte im Eingangsbereich des Geschäfts an einem Aufsteller mit Desinfektionsmitteln gezündelt. An dem Ständer und einer darunterliegenden Schmutzfangmatte entstand nur geringer Sachschaden, der Brand griff glücklicherweise nicht auf die im Nahbereich gelagerte Ware über.