Bauen in Meerbusch : Anmelden für die Bürger-Werkstatt

Osterath Die Planungsarbeit für die Baulandentwicklung Kalverdonk wird konkreter. Interessierte können am 20. November in der Nikolaus-Schule ihre Ideen einbringen.

(RP) Die Bürgerbeteiligung für die Entwicklung des neuen Plangebietes Kalverdonk in Osterath geht es in die nächste Runde. Am Samstag, 20. November, 11 bis 17 Uhr, gibt es eine öffentliche „Bürger-Werkstatt“ in der Aula der Nikolaus-Schule am Wienenweg 38 in Bovert. Nach dem gut besuchten Auftakttermin mit Ortsrundgang und Podiumsrunden am 30. Oktober beginnt jetzt die praktische Arbeit: In der Werkstatt können die Teilnehmer gemeinsam Ideen und Vorstellungen entwickeln, wie der Stadtteil Osterath mit dem neuen Baugebiet Kalverdonk künftig aussehen könnte.